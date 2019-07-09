"بن سلمان" يفاجئ "بن نايف" بهذه الرسالة.. ما السبب

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متابعات-علا خطاب

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بن نايف

محمد بن سلمان

قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واجب العزاء إلى ابني عمه الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية وولي العهد السابق، وشقيقه الأمير سعود بن نايف، وذلك بوفاة والدتهما الأميرة جوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وقبل "بن سلمان" كتف ويد بن نايف، وسط حضور عدد من كبار الأمراء، بحسب ما نشرت حسابات سعودية.

وكانت الأميرة جوهرة توفيت، الجمعة الماضية، وصُلّيَ عليها بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وخلال الفترة الماضية، رافق محمد بن نايف والدته إلى المستشفى بشكلٍ مستمر.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء بن نايف من جميع مناصبه منتصف العام 2017، وبتعيين الأمير محمّد بن سلمان وليًا للعهد ووزيرًا للدفاع.

وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، فجر يوم الجمعة الماضية،  وذكرت بعض المصادر أن الأميرة الجوهرة كانت في الفترة الأخيرة تعاني من مرض خطير لكن لم يتم إعلان التفاصيل بشأن مرضها ولم يتم الإعلان عن عمرها.

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