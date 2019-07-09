عودة البحارة الأتراك الـ"ست" المحتجزين بـ"ليبيا"

09 يوليه 2019 - 10:34 ص

ذكرت الأناضول التركية منذ قليل، وصول البحارة الأتراك الست الذين تم احتجازهم بليبيا في وقت سابق من قبل قوات شرق ليبيا الموالية للواء المتقاعد، خليفة حفتر، شرقي البلاد بعدما أطلق سراحهم.

ووصل البحارة الست على متن طائرة هبطت بمطار إسطنبول الدولي قادمة من العاصمة الليبية طرابلس، وكان باستقبالهم السفير مراد تامر، ممثل وزارة الخارجية بإسطنبول، فضلًا عن عائلاتهم وذويهم .

وفي 30 يونيو الماضي، أعلنت الخارجية التركية احتجاز البحارة المذكورين من قبل قوات شرق ليبيا، وإثر ذلك حذّرت أنقرة تلك القوات، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورًا عنهم؛ ليتم إطلاق سراحهم اليوم التالي