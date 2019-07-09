قرار تاريخى من السعودية بشأن شبابها.. تعرف عليه

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كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه الـ18 عاما.

ومن المفترض أنه حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك السن، يكون الأمر عن طريق المحكمة.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم العمل على إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة.

ولاقى قرار تشكيل اللجنة ترحيبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تساؤلات إن كان الأمر يخص الفتاة السعودية أم لا.

ويخضع الشباب السعوديون للولاية حتى سن 21 عامًا، سواء من الذكور أو الإناث.

وبينما اعتبر البعض أن القرار يخص الذكور فقط، قال آخرون إن الأمر يخص الفتيات أيضًا وأن لفظ "القاصرين" يستخدم للاثنين معا.


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