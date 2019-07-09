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جسر جوي بين مصر والجزائر دعمًا لـ"محاربي الصحراء"

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه سيقام "جسر جوي" بين الجزائر ومصر لنقل مشجعي منتخب "الخضر" لدعمه في المواجهة التي ستجمع "محاربي الصحراء" مع منتخب كوت ديفوار ضمن دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا.

ونقلت صحيفة "الخبر" المحلية عن زطشي قوله: "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمناصرينا بالتنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الجزائري بداية من الدور الربع نهائي".

وأضاف: "ننتظر توافد أعداد معتبرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب، علينا توفير لهم بطاقة المشجع الإلكترونية من أجل اقتناء تذكرة دخول الملعب".

وأشار زطشي إلى أنه سيتم تمديد صلاحية تذاكر سفر المشجعين الذين كان من المفترض أن يغادروا مصر قبل موعد المباراة المقبلة للمنتخب الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة المرتقبة ستقام على ستاد مدينة السويس يوم الخميس المقبل، وفي حال فوز المنتخب الجزائري فإنه سيكمل طريقه بنجاح نحو تحقيق حلم الفوز باللقب الثاني للفريق الأخضر.


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