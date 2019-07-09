  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:46 م
بحث متقدم
أحمد موسى

موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

واتساب

خصائص جديدة لـ"واتساب" تبهر المستخدمين

اليسا

إعلامية شهيرة تفتح النار على "إليسا"

حادث محطة مصر

متهمو حادث قطار مصر يفجرون مفاجأة أمام المحكمة

محمدي

قائد المنتخب يوجه رسالة بعد الخروج الأفريقي "المذل"

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "اللي هيعمل كده تاني هشهر بيه"

حادث محطة مصر

اليوم.. أولى محاكمة 14 متهمًا بحادث قطار "محطة مصر"

اغتصاب جماعي- أرشيفية

اغتصاب جماعى لفتاة قاصر وتصويرها عارية

الاترالك

عودة البحارة الأتراك الـ"ست" المحتجزين بـ"ليبيا"

الملك سلمان

قرار تاريخى من السعودية بشأن شبابها.. تعرف عليه

اليوم.. أولى محاكمة 14 متهمًا بحادث قطار "محطة مصر"

قضايا وحوادث

حادث محطة مصر
حادث محطة مصر

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"اغتيال النائب العام المساعد"

#

سائق قطار محطة مصر: "مش هشيلها لوحدي"

#

إيران تعزي أهالي ضحايا «حادث محطة مصر»

#

خروج 14 مصابًا في حادث "محطة مصر"

حوادث القطارات

قطار مصر

حادث قطار مصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 14 متهما فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة .

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.

وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان  المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

فيما قام المتهم الثانى أيمن الشحات 43  سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس 54 سنة سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن .

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد، تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار 54 سنة ملاحظ مناورة بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بألة تامين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت وأنه لم يبلغ بوجود اَي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد ارتدائها الحجاب.. مغنية شهيرة تثير الجدل بـ"المايوه"
» جسر جوي بين مصر والجزائر دعمًا لـ"محاربي الصحراء"
» بن سلمان يستعد لنشر كتابه الأول.. تفاصيل مثيرة
» وفاة سيدة أثناء ولادتها ثلاث توائم فى الغربية
» فتاة أمام المحكمة: "أنجبت طفلًا ولم أجد له أبًا"
» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل برقصات جريئة
» شريف مدكور يدعو على "الشيوخ" بسبب تابوت امرأة مسيحية
» سر حضور أبو ريدة لمباراة تونس وغانا رغم استقالته من اتحاد الكرة
» بعد 4 سنوات .. فنان شهير يكشف حقيقة فبركة مقلبه مع رامز جلال
» فنانة شهيرة بعد إصابتها بمرض مفاجيء: يارب اديني الصحة عشان ولادي
» فنانة شهيرة تبكي بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة