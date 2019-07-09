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أحمد موسى

موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

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طالب أحمد موسى، الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، بالتعبير عن الرأي العام، خلال الانتخابات المقبلة للجبلاية.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "تخيل أن أعضاء الاتحاد ممكن يرشحوا أنفسهم مرة أخرى، خلال الانتخابات المقبلة، ويبقى ولا كأننا عملنا حاجة".

وأكد موسى حدوث تضارب مصالح في عمل أعضاء اتحاد الكرة المستقلين، معلقًا: "بالفم المليان هناك تضارب مصالح خاصة، والجهات المعنية هي المعنية بتحديدها"، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المحامين تقدموا ببلاغات ضد أعضاء اتحاد الكرة.

وتابع موسى قائلاً: "المرة دي غير كأس العالم، الوضع مختلف الآن، فمصر هي المسئولة عن تنظيم البطولة، وما حدث كارثة و لن يمر بسهولة".

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