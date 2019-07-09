المتهم الأول فى حادث محطة مصر: "الجرارت كلها خربانة"

09 يوليه 2019 - 12:08 م

دافع المتهم الأول فى حادث قطار محطة مصر عن الاتهامات الموجهة إليه قائلًا: "أنا معملتش حاجة الجرارت كلها خربانة ومش شغالة، أنا معملتش حاجة".

فيما اعترف المتهم الثالث، بتزوير المحررات، والتوقيع بدلاً زميله بناء على تعليمات رؤسائه.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.