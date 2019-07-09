أول رسالة من ريما بنت بندر من البيت الأبيض

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استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض الأمريكي

تسلمت بالأمس رسميًا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أوراق اعتمادها سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية .

واستقبلها الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض، نقلت خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- له، وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الأمريكي .

ونشرت "ريما" تغريدة لها علي حسابها الخاص بـ"تويتر" قائلًا: "قدمت اليوم لفخامة الرئيس الأمريكي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الى الرئيس والشعب الأمريكي . سأسعى - بعون الله - الى بذل كل الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجية".


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