الملك سلمان يصدر حزمة قرارات جديدة.. السودان يتصدر

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات جديدة، والتي تتضمن البعض منها دولة السودان.

ونشرت صفحة "جريدة الوطن السعودية، عبر "تويتر" سلسلة من التغريدات، بشأن هذا الأمر حيث قالت: "خادم الحرمين الشريفين يُرحب بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول.

وأضافت تغريدة أخرى: "خادم الحرمين الشريفين يوجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وتابعت: "مجلس الوزراء يجدد دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة".

واستطردت:"مجلس الوزراء يُقرر تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون :"الهيئة العامة للنقل"، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ وذلك على النحو الوارد في القرار".


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