مصر: توتر قادم في المنطقة بسبب تركيا

خالد الشرقاوي - متابعات
أكدت مصر ضرورة عدم التصعيد التركي بشأن التنقيب عن الغاز والبترول داخل المياه الإقليمية لدولة قبرص، مشددة على أهمية الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.
أما الجانب الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
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