البرلمان يعترض على تفرغ أعضاء النقابات

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"عبد العال" يحذر النواب من هذه المعلومات

البرلمان

نقابة الصحفيين

نقابة المحاميين

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن صاحب العمل من الناحية الدستورية لا يتحمل الأجر لمن لا يعمل ولا يمكن داخل مطعم أن يكون في واحد شغلته أنه يمارس عمل نقابى وأدفع له أجر هذا غير دستوري، وكأنه يشارك رب العمل فى أمواله لا يجوز على الاطلاق، مضيفا الأجر مقابل العمل وهذه قاعدة حاكمة من يعمل يأخذ أجر.

جاء ذلك ردا على ما أثاره عدد من النواب حول حق عضو مجلس النقابة في التفرغ مع الاحتفاظ بكافة حقوقه فى الجلسة العامة اليوم، حيث طالبت النائبة شرين فراج والنائب محمد السويدى بإلغاء التفرغ لأعضاء مجالس النقابة، وهو الأمر الذي أيده رئيس البرلمان.

فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللائحة التنفيذية لا تعطى كل الأعضاء تفرغ كامل ويكون التفرغ بموجب تقرير يرفع للنقابة العامة التفرغ يكون بمهمة ويكتب بها تقرير.

وأضافت "التفرغ ليس كاملا ولا يكون شهرا كاملا"، فاستطرد عبد العال "لو كان ليوم واحد ورب العمل يدفع أجر هذه مشاركة في رأس المال غير جائزة دستوريا"، وشدد على أن الأجر يكون مقابل العمل. 

وعقب عبد العال قائلا "يعنى لو فى مكتب محاماة أدى لمحامى مرتب وهو لا يعمل واقول يمارس عمل نقابى هذا كأنه يشارك صاحب المال في ماله"

واقترح عبد العال أن يقتصر التفرغ على أعضاء مجلس النقابة العامة فقط وليس في النقابات الفرعية وقال "إن هذا يتفق مع الدستور والعدالة، أن يكون التفرغ قاصرا على النقابة العامة مستثنى منه النقابات الفرعية".



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