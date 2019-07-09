» تعرف على موعد مؤجلات الدوري بعد الخروج من إفريقيا

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مؤجلات الدوري

مصر وجنوب إفريقيا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز على ضوء تاريخ القيد الأفريقي وخروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية.

وجاءت المؤجلات على النحو التالي:

الجونة × الزمالك (8 مساء الأحد 21 يوليو) على ملعب الجونة بدلا من الثلاثاء 23 يوليو

الزمالك × الإسماعيلي (8 مساء الأربعاء 24 يوليو) على ملعب بترو سبورت بدلا من الجمعة 26 يوليو

المقاولون × الأهلي (8 مساء الأربعاء 24 يوليو) على ملعب برج العرب بدلا من الجمعة 26 يوليو

الأهلي × الزمالك (8 مساء الأحد 28 يوليو) على ملعب برج العرب بدلا من الثلاثاء 30 يوليو

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