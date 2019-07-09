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متلبسة بخيانة زوجية والزوج يتنازل لإطلاق سراح زوجته

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خيانة
خيانة

محمد فضل- متابعات

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المغرب،

علاقة غير شرعية

زوج

خيانة زوجية

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمغرب، متابعة شخص في حالة اعتقال، بتهمة "الفساد، والعلاقة الجنسية غير الشرعية"، وتم إيداعه السجن المحلي بورزازات؛ فيما تم إطلاق سراح "خليلته" بعد أن تنازل عن متابعتها زوجها.

وتمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لتنغير، قبل ثلاثة أيام، من تحديد مكان وجود شابة تبلغ من العمر 26 سنة، كانت أسرتها تبحث عنها، بعد الاستماع وتعميق البحث مع شخص اتهمه أسرة الشابة كونه من يقف وراء اختفائها، والذي اعترف بأن الفتاة توجد بأحد المنازل بأكادير.

وذكرت مصادر لصحيفة هسبريس المغربية أن المصالح الأمنية ذاتها انتقلت رفقة الشاب الموقوف إلى أكادير، من أجل نقل الشابة المختفية إلى تنغير، حيث تم فتح تحقيق معهما، وأكدت للمصالح الأمنية أن الموقوف هو من قام بنقلها إلى أكادير، معترفة بأنها تربطها علاقة مع الشاب ذاته، كما أكدت عدم رغبتها العيش مع زوجها.

وأضافت المصادر أن الشابة "المختفية" والشاب "الخليل" تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى أن تم تقديمهما أمام النيابة العامة، التي قررت متابعة "الخليل" في حالة اعتقال، وإطلاق سراح "الشابة" بعد أن تنازل زوجها عن متابعتها، مشيرة إلى أن الموقوف اعترف بأنه هو من قام بمرافقتها إلى أكادير، وكانت تجمعهما علاقة "حب".


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