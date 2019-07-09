» السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري

قرر ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم المصري حضور الجماهير ببطاقة المشجع Fan ID باستثناء مباراة القمة، علمًا بأن هناك أربع مباريات متبقية على ختام الموسم الجاري من الدوري المصري.

وقال ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم المصري في تصريحات صحفية: "قررنا حضور الجماهير لمباريات الدوري المؤجلة عن طريق بطاقة المشجع (Fan ID ) باستثناء مباراة القمة".

وتابع سويلم "مواجهات الجونة أمام الزمالك، والزمالك ضد الإسماعيلي وأخيرا المقاولون أمام الأهلي سيكون بهم حضور جماهيري عن طريق Fan ID بالتعاون مع شركة تذكرتي".

وأضاف سويلم "قررنا ذلك بنفس طريقة حضور الجماهير لأمم إفريقيا، وعدد الجماهير يحدده الأمن".

وأوضح سويلم "مباراة القمة حالة خاصة، الأهلي والزمالك يتنافسان على اللقب ومباراة الدور الأول كانت بدون حضور جماهيري".

وكشف سويلم "سنقوم بالاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ونخاطب الناديين من أجل الوصول لقرار نهائي".

وأتم تصريحاته "في حالة موافقة الناديين على الحضور الجماهيري، سيكون ذلك عن طريق بطاقة المشجع أيضا والعدد يحدده الأمن".