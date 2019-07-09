تعليق مفاجئ لـ«عمرو وردة» بعد هزيمة المنتخب

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عمرو وردة
عمرو وردة

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عمرو وردة

نشر عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليونانى ومنتخب مصر، تعليق مفاجئ، بعد هزيمة مصر أمام جنوب أفريقيا وخروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا، كما قام بغلق التعليقات على منشوره.

وجاء نص رسالة عمرو وردة كالتال: "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به.. أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى وسنعود أقوى وأذكي وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر" .


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