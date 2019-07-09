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"الكاف" يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي ونهضة بركان

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أحمد سالم - متابعات

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الاتحاد الافريقى

نهضة بركان

اللجنة التأديبية

رئيس الاتحاد المغربي

قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إيقاف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ونهضة بركان، عن ممارسة أي نشاط تابع لـ"الكاف" لمدة عام.

حيث جاء إيقاف لقجع عقب الاستماع إليه اليوم من قبل اللجنة المذكورة، وثبوت اعتدائه على الحكم الإثيوبي بامالاك تيسيما، الذي أدار مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي (5-3)، التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في الـ26 من مايو الماضي.

فيما حضر لقجع الجلسة التي عقدتها اللجنة التأديبية، بصفته رئيسا لنادي نهضة بركان.

وكان الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، قد أرسل في وقت سابق، خطابا إلى "الكاف"، احتج فيه على اعتداء رئيس الاتحاد المغربي على الحكم تيسيما، وطالب بتحويل الأمر إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرار بشأن الواقعة.

وبعد هذا الإيقاف، يكون لقجع قد تلقى ضربة موجعة ثانية في أقل من أسبوع، بعد الأولى التي تلقاها إثر الخروج المرير للمنتخب المغربي من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.


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