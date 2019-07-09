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قطع الكهرباء والمياه عمن يرفض دفع نفقة المطلقة

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مجلس النواب

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المياه

النفقة الزوجية

قطع الخدمات

تعاني كثير من المطلقات في الحصول على النفقة الزوجية المستحقة؛ وهو الأمر الذي يتسبب في معاناة كبير خاصة إذا كان لاتملك ما يعينها على تلبية الاحتياجات المعيشية، ومقاومة الحياة والظروف الصعبة.

الهروب من دفع الزوج النفقة للمطلقة والأبناء دفع عددًا من نواب مجلس النواب للمطالبة بإجبار الزوج على دفع النفقة، عبر قطع الخدمات عنه, إلا أن خبيرًا قانونيًا رأى أن ذلك لن يكون رادعًا له، مقترحًا منع الممتنع من السفر أو عدم حصوله على المقررات التموينية أو تجديد رخصة القيادة.

وقال النائب الدكتور عصام الدين مأمون، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "بعض الأزواج يتهربون من دفع نفقة الزوجة والأبناء بعد الطلاق"، مطالبًا بتغليظ العقوبة في هذا الصدد.

وأضاف: "بعض المطلقات في حاجة ملحة إلى النفقة، وحتى لاتنحرف، فلابد من دفع النفقة لإعانتها على مشقة الحياة، لكن هناك من يتهرب من تنفيذ عقوبة الحبس لتهربه من دفع النفقة".

وأوضح أن "هناك أحكامًا تصدر بحق أشخاص ومتهربين من تنفيذها، والحل يكمن في قطع الخدمات عنهم من كهرباء ومياه وغيره حتى يكون رادعًا لهم، كما هو مطروح في التعديلات الحالية".

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب, إن "تغليظ العقوبة على الممتنع عن دفع نفقة الزوجة والطفل أمر مهم للغاية، حتى يلتزم الآباء بدفع نفقة الزوجة والأبناء"، لافتًا إلى أنه "بعد تشديد العقوبات لابد من لتنفيذها وتطبيقها حتى تكون رادعة".

وأضاف لـ"المصريون": "العقوبة لابد من أن تطبق على الجميع"، موضحًا أن "هناك مشكلات أخرى فيما يخص الاستضافة؛ خاصة أن هناك مشكلات كبرى بين الآباء والأبناء فيما يخص هذا الأمر".

وأشار إلى أن "من يخل بمعايير القانون سواء الآباء أو الأمهات يحاسب وفقًا للقانون، والتزام الأب بدفع النفقة أمر مهم وضروري للغاية، وفى حال عدم الالتزام يكون الردع بالقانون هو الحل".

من جانبه، قال المحامي أيمن محفوظ: "إننا نشجع أي طريق أو وسيلة من أجل فرض التزام الآباء بدفع النفقات للأولاد والزوجة المستحقة للنفقة؛ خاصة أن هناك العديد من الزوجات ينتظرن النفقة؛ نظرًا للحالة المادية التي يعانين منها من أوضاع اقتصادية صعبة".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "المطالبة بقطع الخدمات بمعناه الشامل لا يكفي ولا يمكن أن يكون محققًا للعدل المرجو، فعدم استلام البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو التعيين في العمل أو تصريح السفر أمر جائز ومقبول".

وأشار إلى أن "المطالبة بقطع المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والهاتف لا تجوز؛ لأنها ليست خدمات حكومية بقدر ما هي حقوق لا يمكن أن يستغني عنها المخالف، فهل رأيتم سجينًا يمنع عنه المياه والكهرباء والوجبة الساخنة، إذ لا يمكن أن نمنع عنه الحقوق الإنسانية".

وأوضح أن "منع النفقة عن الزوجة والأولاد له آثار سلبية، ففي عدم حصولها على النفقة قد يدفعها ذلك للعمل في أعمال مهينة أو أعمال ليست تليق بالمرأة المصرية، وإن كان كما تقول المرأة الحرة: "تجوع الحرة ولا تأكل من حرام".

لكنه أشار إلى أنها "قد تفقد السيطرة على أطفالها وقد يقعون فريسة للجريمة، وبذلك يكونون عبئًا على المجتمع, بجانب الآثار النفسية والصحية على الأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع وتعد خطرًا على المجتمع ككل".


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