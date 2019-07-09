» افتتاح 3 محطات مترو جديدة نهاية 2019

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مترو الأنفاق: تزويد الخط الثالث بأحدث كاميرات المراقبة

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنهم يعملون على إنشاء النفق وسكة القطار في امتداد الخط الأول للمترو الأنفاق، بإجمالي 5 محطات، تبدأ بمحطة جمال عبدالناصر وتنتهي بشارع السودان.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc "، إلى أن الخط الثالث طوله 48 كيلومترات وعند اكتمال الخط سيسمح باستيعاب كثافة تصل إلى مليون ونصف راكب يوميا، وسيكون هناك ربط بين الخطوط الثلاثة في محطة الشهداء والعتبة والسادات وناصر، ومن المقرر الربط مع محور روض الفرج عند الطريق الدائري، وكذلك في محطة عدلي منصور شرق القاهرة.

وتابع أن محطة هليوبوليس ستفتتح في أكتوبر المقبل، ثم سيتم افتتاح محطتي النزهة وهشام بركات بعدها بشهرين، وفي أبريل 2020 سيتم افتتاح محطة عدلي منصور شرق القاهرة، و"كل سنة هنفتتح مرحلة من مراحل الخط التالت بحيث ننتهي في أبريل 2023".


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