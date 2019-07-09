وفد أمني مصري يزور رام الله الخميس لهذا السبب

09 يوليه 2019 - 10:00 م

كشف قيادي في حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، الثلاثاء، عن عزم وفد أمني مصري، إجراء زيارة إلى رام الله، الخميس، وعقد لقاءات مع القيادة الفلسطينية، حول ملف المصالحة.



وفي تصريح للأناضول، قال عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الوفد الأمني المصري سيلتقي الرئيس محمود عباس.

وتوقع أن يرأس الوفد وكيل جهاز المخابرات المصرية، أيمن بديع، وأن يضم الوفد أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز.

وكان أمين سر المجلس الثوري لـ "فتح"، ماجد الفتياني، قال إن الوفد الأمني المصري "يحمل أفكارًا جديدة لتطبيق المصالحة".

وبين الفتياني، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الثلاثاء، أن "الأفكار تتعلق بالجدول الزمني الذي تم التوافق عليه مع حركة حماس في القاهرة، العام 2017".

لكن مسؤولا في منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ على نشر اسمه، قلل من إمكانية أن يطرح وفد المخابرات حلولا مختلفة، أو وسائل جديدة تدفع نحو تحقيق المصالحة.

وقال المسؤول، في تصريح للأناضول، الثلاثاء، إن مصر انشغلت على مدى الفترة الماضية بقضية التهدئة بين الفصائل وإسرائيل، وأن جهودها في إطار المصالحة لن تحقق "اختراقا"، في ظل تمسك الطرفين (فتح وحماس) بمواقفهما.

وحتى الساعة 16.05 تغ، لم يصدر عن السطات المصرية أي تعقيب بخصوص ما ذكره المتحدثون الثلاثة.

وكان الرئيس الفلسطيني، وخلال كلمته أمام القمة العربية في تونس، نهاية مارس/ آذار الماضي، اتهم حركة "حماس" بـأنها "تعطل المصالحة".

وأضاف: "مصر قدمت مؤخرا مقترحا (للمصالحة) وافقنا عليه ووافقت عليه حماس، لكن إلى الآن لم تطبقه حماس التي لا تريد المصالحة".

بينما ردت حماس بالقول إن اتهام عباس "قلب للحقائق وتهرب من استحقاقات المصالحة"، معتبرة أنها قدمت كل ما يلزم لإتمام المصالحة، وتعاطت بشكل وطني ومسؤول مع كل الجهود، بحسب بيان لها في حينه.

ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.