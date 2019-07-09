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الأمم المتحدة:

الأمطار تقتلع 2700 روهينجي من "كوكس بازار"

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مسلمي الروهينجا
مسلمي الروهينجا

المصريون ووكالات

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الأمطار الغزيرة تدمر جسر نهر في نيوزيلندا

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "الأمطار الغزيرة التي انهمرت على مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش، التي تؤوي اللاجئين الروهنغيا، اقتلعت أكثر من 2700 شخص من مخيماتهم".
وأوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أنه اعتبارا من الإثنين، قدم برنامج الأغذية العالمي، مساعدات إضافية إلى 6 آلاف شخص.
وأضاف أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، تقوم حاليا بتوزيع الإمدادات، بما في ذلك أقراص تنقية المياه، والأغطية البلاستيكية، للاجئين الروهنغيا.
وأردف: "حذرت اليونيسيف، من مخاطر انتقال الأمراض عن طريق المياه الآخذة في الارتفاع".
ويعيش في مخيمات كوكس بازار، قرابة مليون من اللاجئين الروهنغيا الذين فروا من حملة عسكرية وحشية، شنتها عليهم منذ أغسطس/ آب 2017، القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية في إقليم أراكان غربي ميانمار.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". -

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