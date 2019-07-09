عقوبات أمريكية جديدة ضد رموز بحزب الله اللبناني

09 يوليه 2019 - 10:59 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد رموز بحزب الله اللبناني، بينهم نائبان.



وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ العقوبات "تشمل النائبين البرلمانيين أمين شري ومحمد رعد والقيادي الأمني وفيق صفا، الذي يلعب دور المحاور بين حزب الله وقوات الأمن اللبنانية، بصفته رئيس جھاز الأمن في حزب الله".

وأضافت أن العقوبات ناتجة عن "استغلال هذه الشخصيات مناصبھم لتسھيل أجندة الحزب الخبيثة وتقديم خدمات لإيران".

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرھاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكير، قوله: "يستخدم حزب الله عملاءه في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بھذه الجماعة الإرھابية وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة".

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة دعم جھود الحكومة اللبنانية الرامية إلى حماية مؤسساتھا من استغلال إيران ووكلائھا الإرھابيين".