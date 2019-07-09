» مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

09 يوليه 2019 - 11:01 م

قتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه، الثلاثاء، في هجوم مسلح بمدينة كراتشي، جنوبي باكستان.



وقالت الشرطة، في بيان لها، إن الصحفي "مريد عباس"، المذيع في قناة BOL News التلفزيونية، وصديقه (لم يسمه)، تعرضا لهجوم في أحد المقاهي.

وأضاف البيان أن الضحيتين قُتلا في مكان الحادث.

وأشار أن "عباس" تقدم سابقًا بشكاوى إلى الشرطة، على خلفية مضايقات تعرض لها.

وأكدت الشرطة فتح تحقيق في الحادث، وضبط جميع من سبق للصحفي الإشارة إلى أسمائهم في شكاويه.