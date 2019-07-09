التحالف: سنقدم أدلة دامغة على استهداف الحوثي سفن

09 يوليه 2019 - 11:03 م

قال التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، إنه سيقدم للمجتمع الدولي الأدلة الدامغة على ما أسماه "انتهاك" جماعة الحوثي للقانون الدولي واستهداف السفن بالبحر الأحمر.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي لمحاولات جماعة الحوثي "المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأضاف المالكي أنه "باستمرار نهج الحوثي لتزييف الحقائق ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية سنعرض الأدلة على انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي".

وأشار إلى أن التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي "سيعرض الأدلة الدامغة على محاولة المليشيا الحوثية الفاشلة صباح أمس لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

والإثنين، أعلن التحالف إحباط "استهداف حوثي" لسفنية تجارية جنوبي البحر الأحمر، قبل مهاجمتها بقارب مسير مفخخ، وسط نفي لجماعة الحوثي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.