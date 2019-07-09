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ملياردير أميريكي يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2020

عرب وعالم

توم ستاير
توم ستاير

المصريون ووكالات

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انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب لعام 2020

أعلن المستثمر والملياردير الأميريكي، ?توم ستاير?، الثلاثاء، أنه سيشارك في السباق للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2020.
وقال ستاير (62 عاما) إن حملته ستركز على تقليص تأثير الشركات الكبرى على السياسة، والتغير المناخي.
ويعد ستاير أحد أبرز الليبراليين المطالبين بعزل الرئيس دونالد ترامب، إذ سبق وصرح بأنه سيبذل جهوده لعزل ترامب بدلا من خوض سباق الرئاسة الأمريكية.
وتبلغ ثروة ستاير نحو 1.6 مليار دولار وفق مجلة فوربس الأمريكية.
وارتفع عدد المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي لرئاسيات 2020 إلى 24 مرشحا، بعد انضمام ستاير إلى القائمة، التي يتصدرها نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كأقوى المرشحين.
وستجرى الانتخابات الرئاسية الـ59 في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. -

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