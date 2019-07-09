"الآثار المستردة": تقدمنا بطلب للحكومة البريطانية لمنع هذا الأمر

09 يوليه 2019 - 11:23 م

أكد شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الوزارة تقدمت بطلب إلى الحكومة الإنجليزية بعدم التصريح بخروج القطع الأثرية المصرية المباعة في مزاد دار «كريستيز» بلندن.



وأضاف «عبد الجواد» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام المصري خاطب الإنتربول الدولي بملاحقة أي قطع أثرية مصرية من المباعة أن تخرج من إنجلترا.

