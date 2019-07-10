«جريس» في حوار لـ«المصريون»: سنقاتل للفوز بـ«الكان»..وحلم «صلاح» انتهى

10 يوليه 2019 - 03:02 ص

سنقاتل لفوز تونس بلقب «الكان» .. خبرات «ساسى» مع الزمالك أفادتنا ولست نادم على استبعاد «معلول».. وخروج الفراعنة أنهى حلم «صلاح» فى «الكرة الذهبية»



الفرنسي أَلاَن جِيرَاس، لعب مع منتخب الديوك في كأس العالم 1982 حيث وصل الفريق إلى المركز الرابع حينها، ولقد لعب أيضا في كأس العالم «86» حيث وصل الفريق إلى المركز الثالث، وحصل على كأس الأمم الأوروبية عام 1984.

تعرض لهجوم شديدة من الجماهير التونسية فى بداية «كان 2019»، بسبب الأداء الباهت لنسور قرطاج وعدم تحقيقه أي انتصار في المسابقة، قبل أن تخمد الثورة ضده مؤقتًا بعد التأهل التاريخي أمام غانا بركلات الترجيح.

وفي السطور التالية نستعرض حوار الآن جريس مع «المصريون» في السطور التالية:

هل أنت راضٍ عن مستوى تونس فى أمم إفريقيا؟

- لست راض بشكل كبير عن المستوى حتى الأن ولكن في الفترة الحالية النتيجة أهم من الأداء، وانتصارنا على غانا كان مهمًا للغاية من الجانب المعنوى.

كيف ترى حظوظ منتخب تونس للفوز باللقب؟

- حظوظنا كبيرة للفوز باللقب، خصوصًا أننى حصلت على فترة كافية لمراجعة الحسابات وتجهيز الفريق على جميع المستويات، والأسبقية التاريخية لا معنى لها فى البطولة شاهدنا مصر والكاميرون وغانا الأكثر تتويجًا بأمم إفريقيا قد ودعوا البطولة مبكرًا.

ما هي إيجابيات وسلبيات زيادة عدد المنتخبات في البطولة من 16 إلى 24؟

من الناحية الرياضية أمرًا جيدًا يعطي فرصة لمشاركة منتخبات جديدة واحتمالات أكبر للفائز باللقب، ويجب الأخذ في الاعتبار الناحية التنظيمية واللوجيتسة فالبطولة الأكبر في القارة لابد أن تقام في أحسن الظروف من ناحية التدريبات وظروف السكن وهو ما سيقلل عدد الاختيارات المتاحة للتنظيم مستقبلًا.





هل ترى أن الجيل الحالي للنسور قادر على الفوز بالألقاب؟

لا نستطيع أن نقول أننا قادرين على الفوز باللقب، لا يجب التسرع ونحتاج أن تكون واقعيين وفعالين ونرفع من مستوانا لنقول أننا قادرين على الفوز بلقب قاري.

حمدي النقاز يتواجد بشكل أساسي مع الزمالك وفاز ببطولة الكونفدرالية فلماذا تم استبعاده؟

استبعاد حمدي أو أي لاعب آخر يكون لأسباب فنية، لدينا خطة معينة وقمنا باستدعاء اللاعبين القادرين على خدمة هذه الخطة، لا يمكنني الحديث أكثر من ذلك عن هذا الأمر.





ما هي طموحات المنتخب التونسي في بطولة إفريقيا؟

هدفنا هو الوصول للدور ربع النهائي من البطولة ومحاولة تجاوزه، وقتها يمكننا القول أننا قدمنا بطولة جيدة وما يتبقى سنتركه لسيناريو المباريات، الطموح هو الفوز باللقب بالتأكيد

هل خبرات فرجانى ساسى مع الزمالك أفادت النسور؟

- بكل تأكيد، حيث أن تواجد «ساسى» مع الزمالك جعلته يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الأجواء في مصر، وأضاف مازحًا «أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب تونسي يلعب في الدوري المصري، لأنه في هذه الحالة سأكون مضطرا لإشراك كل لاعب يتم النداء على اسمه في المدرجات».

هل نادم على استبعاد على معلول؟

غير نادم على استبعاد معلول، والقائمة الحالية للفريق أثق فيها بالكامل.

هل أنت حزين من الهجوم عليك من الجماهير التونسية بسبب الأداء؟

- الجمهور التونسى ينسى كل شىء إذا حقق المنتخب الفوز كما حدث مع غانا، ويجب أن يكون إيجابيًا وليس سلبيًا، ويجب أن يكون الجمهور صبورًا والحساب بنهاية البطولة.





هل تدخل الاتحاد التونسى فى عملك بعد انتقادات الجماهير لك؟

- لم يحدث ذلك، أنا فقط من يحدد التوجهات الفنية وفق إمكانات اللاعبين ومتطلّبات المباريات، وكل ما يمكننى قوله الآن أننا نعمل على خلق التوازن المأمول بين جميع الخطوط.

ما تعليقك على خروج مصر والمغرب مبكرًا من البطولة؟

خروج مصر وقبلها المغرب، ومعهم الكاميرون أيضا حامل اللقب مفاجآت كبيرة لم يتوقعها أحد، ولكن هذا الأمر لا يشغلنا نحن نركز على المباراة المقبلة وعلى أى حال كل الفرق تحاول تقديم أفضل ما لديها.

من أفضل لاعب بالمنتخب المصرى؟

- بكل تأكيد الثنائي محمد صلاح، وتريزيجيه لاعبان مميزان جدًا، ومن أفضل اللاعبين فى قارة أفريقيا.

كيف ترى حظوظ «صلاح» فى التتويج بالكرة الذهبية؟

- موقفه أصبح صعبًا جدًا، خصوصًا بعد خروج مصرمبكرًا من من البطولة أفريقيا، ولكن من الممكن أن يدخل دائرة المرشحين دون أن يحصد اللقب.

ما رأيك فى منتخب الجزائر؟

- المدرب جمال بلماضى نجح فى نقل روحه القتالية للاعبى الخضر، ولذلك عبر بالفريق لربع النهائى، الأداء المميز لم يدهشنى لأننى أعتبره نتيجة حتمية لهذه الروح الانتصارية التى ستجعل محاربى الصحراء يذهبون بعيداً فى المسابقة الأفريقية. كما أن جمال بلماضى طور من أداء الفريق جذرياً فى البطولة، ويعد من أقوى المنتخبات فى البطولة حتى الآن.

ما سبب تراجع مستوى لاعبى تونس فى مباراة غانا؟

- حاولت تقييم كل المباريات الماضية وكل مباراة لها طريقتها وظروفها وكانت هناك مشكلة كبيرة فى المجموعة وهى حالة كل لاعب قبل كل مباراة، وهو ما تسبب فى تراجع أداء الفريق ككل، والمهم هو التأهل فى مثل تلك المباريات لا يمكنك أن تفكر فى أكثر من العبور، وهو ما تحقق فى النهاية.

ما مدى جاهزية تونس لمواجهة مدغشقر؟

- معنويات فريقي أصبحت مرتفعة قبل مواجهة مدغشقر على الرغم من ضيق الوقت بين ختام مرحلة المجموعات ومباريات الأدور الإقصائية، وسنبذل كل ما يمكننا خلال لضمان استشفاء اللاعبين وتجهيزهم لمباراة الخميس الهامة.

رأيك فيما يُقال أن مواجهة «النسور» أمام مدغشقر أسهل منافسات ربع النهائي؟

- بالتأكيد لا، جميع المباريات صعبة وأتوقع أن تكون مواجهة قوية.

مدغشقر منتخب سيكون عنيدًا أمامنا، خصوصاً أننا واجهنا صعوبات فى المباراة الأخيرة وراجعنا ما حدث من أخطاء لمنع تكرارها في الفترة القادمة.

رسالتك للجمهور التونسى؟

- أطالبهم بالوقوف مع منتخبهم فى اللحظات الصعبة، لأن مستوى المنتخبات فى أفريقيا حاليًا متقارب، والكل تطور كثيرًا، ولم يعد هناك منتخبات صغيرة.

معظم المنتخبات التى انتصرت فعلت ذلك بفارق هدف، ولا أختلف معهم أن أداءنا كان متواضعًا فى البداية ثم تحسن.