كشف حقيقة وجود "وفيات" بحريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

10 يوليه 2019 - 05:12 ص

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عدم وجود وفيات في حادث حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة.



وأشار "المصدر" - في تصريحات صحفية - إلى أن بعض المواطنين تعرضوا للاختناق نتيجة كثافة الغازات المنبعثة من الحريق "حسب مصراوي"..



فيما تمكنت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على الحريق الذي نشب في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و 3خزانات مياه استراتيجية؛ وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده بالكنيسة.

من جانبه أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفبات