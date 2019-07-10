هجوم على رانيا يوسف بعد تدخلها في " شأن سعودي خاص "

10 يوليه 2019 - 06:18 ص

تعرضت الفنانة رانيا يوسف لهجوم شديد بعد تدخلها في شأن السعودية بتعليق مثير للجدل.



وعبرت "رانيا" عن سعادتها ببعض التقارير الصحفية التتي تتحدث عن مشروع قانون يسقط الولاية عن المرأة السعودية بعد سن الـ18.



وقالت "رانيا" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": ""نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المراة"، واختتمت تغريدتها بهاشتاج "إقرار إسقاط الولاية بعد الـ18"، ووضعت علم المملكة العربية السعودية.



وتفاجأت رانيا بهجوم شديد حيث قالت مغرد مصري: ""لا دخل لك بالسعودية وقراراتها، خليكي بنفسك لأنك ستتلقين ردودا تؤلمك، السعوديين والسعوديات لهم شأنهم، وهم من يتكلمون عن هذه الأمور، وكفانا ما شاهدناه منك من مناظر تسيء لنا نحن المصريين أولا وقبل أي شعب أخر، أنت آخر واحدة يحق لك الكلام عن السعودية و أهلها الكرام".



فيما قالت مغردة سعودية : ""الشأن ليس شأنك!! ومع ذلك فالمرأة السعودية لهاحرية الفكر والاختيار لها حرية الانطلاق وفقاً للضوابط الشرعية التي تعرفها جيدا وتحترمها وهي ناجحة ومتفوقة ومتمكنة ومستقلة وأثبتت نفسها في شتى المجالات.المرأة السعودية مصدر فخر واعتزاز ولا هي بحاجة لك ولأمثالك بأن يتدخل ويملي عليها شعارات".



وكتبت متابعة: "ما أدري شلون متفرغة لشؤون غيرك، وأنتِ مو خالصة، كل يوم بالمحاكم وقضايا أشكال ألوان!".

وقال متابع: "إنتي مصرية، أهل مصر نفسهم بريئين منك، وتدخلين في قرارات دول أخرى، وحابة تفرضين رايك بالقوة؟ والله مشكلة!".