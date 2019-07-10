منتخب السنغال يضم لاعب مصري لقائمته .. من هو؟

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منتخب السنغال

انضم المصري شهاب شيبو - حارس مرمى نادي جولدي - إلى تدريبات منتخب السنغال ليحل محل حارسهم الثالث الذي أصيب قبل مباراتهم مع كينيا وأصبح خارج البطولة.

و وقع "أليو سيسيه" - المدير الفني لمنتخب السنغال - في أزمة شديدة بعد إصابة حارسه الثالث نظرًا لوجود مشكلة في توزيع الأحمال التدريبية على حارسين فقط بدلًا من ثلاثة.

ولذلك اقترح مصطفى منير - محلل الأداء بالمنتخب السنغالي - على المدير الفني أليو سيسيه الاستعانة بحارس مصري للمشاركة في التدريبات حتى نهاية البطولة.

و رشح "منير" الحارس شهاب شيبو وحارس مصري آخر إلا أن سيسيه قرر الإبقاء على "شيبو" بعد إعاجبه بأدائه.

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