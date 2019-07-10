منتخب السنغال يضم لاعب مصري لقائمته .. من هو؟

10 يوليه 2019 - 06:45 ص

انضم المصري شهاب شيبو - حارس مرمى نادي جولدي - إلى تدريبات منتخب السنغال ليحل محل حارسهم الثالث الذي أصيب قبل مباراتهم مع كينيا وأصبح خارج البطولة.



و وقع "أليو سيسيه" - المدير الفني لمنتخب السنغال - في أزمة شديدة بعد إصابة حارسه الثالث نظرًا لوجود مشكلة في توزيع الأحمال التدريبية على حارسين فقط بدلًا من ثلاثة.



ولذلك اقترح مصطفى منير - محلل الأداء بالمنتخب السنغالي - على المدير الفني أليو سيسيه الاستعانة بحارس مصري للمشاركة في التدريبات حتى نهاية البطولة.



و رشح "منير" الحارس شهاب شيبو وحارس مصري آخر إلا أن سيسيه قرر الإبقاء على "شيبو" بعد إعاجبه بأدائه.



