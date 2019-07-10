  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:29 ص
بحث متقدم
أسما شريف منير

معجب نصح شريف منير بـ"الحجاب" لابنته.. ففاجأه برد صادم

فلوكس

أول رد من أحمد فلوكس عن أنباء تطليقه لـ"هنا شيحة"

السنغال

منتخب السنغال يضم لاعب مصري لقائمته .. من هو؟

رانيا يوسف

هجوم على رانيا يوسف بعد تدخلها في " شأن سعودي خاص "

أحمد المحمدي

مدافع مصر يلوم قائد المنتخب: كان المفروض تديله على وشه

حريق كنيسة الأنبا بولا

كشف حقيقة وجود "وفيات" بحريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

جريس

«جريس» في حوار لـ«المصريون»: سنقاتل للفوز بـ«الكان»..وحلم «صلاح» انتهى

الحالة المرورية.. ازدحام بوسط القاهرة وكثافات بالمريوطية

مفاجأة مدوية بشان الزيادة السكانية السنوية في مصر

العميد محمد سمير

المتحدث العسكري السابق يكشف حقيقة علاقته بـ"دابسي"

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني يفتح النار على هؤلاء ويكشف حقيقة عمولة أجيري

كلاب فنان شهير تثير الجدل بعد نشر صورتها

الصفحة الأخيرة

أحمد فهمي
أحمد فهمي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بعد ارتدائها الحجاب.. مغنية شهيرة تثير الجدل بـ"المايوه"

#

فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

#

فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة جريئة.. ومتابعون: "سكرانة"

#

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان فاضح جديد

كلاب أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة تجمعه بكلابه أثناء استحمامهم الثلاثة سويا بأحد الشواطيء بمصر .

وظهرت الكلاب سعيدة مع "فهمي" المعروف بعشقه لتربية الكلاب حيث أنه يقوم بتربية أعداد كبيرة منها في منزله.

وأثارت كلاب "فهمي" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث سخر النشطاء من اهتمام "فهمي" بكلابه ، وقال أحدهم: "الكلاب راحت صيفت وأنا لسة" .. وقال "آخر: "عشان كده لايق عليك كلب بلدي" في إشارة إلى فيلم "فهمي" الشهير.

View this post on Instagram

سينا????

A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مانويل جوزيه: الأهلي تفاوض معي لقيادة الفريق
» حلا شيحة تنشر صورة مع ابنة اختها .. والجمهور مصدوم من التشابه
» كلاب فنان شهير تثير الجدل بعد نشر صورتها
» سر امتناع زوجة "صلاح" عن حضور مبارياته مع المنتخب
» مؤسس "أبل": يجب أن تحذفوا "فيس بوك" فورًا
» حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر
» "القومي للسكان": الإخوان سبب الزيادة السكانية في مصر
» الكشف عن حقيقة تسبب أقراص منع الحمل بالسرطان
» صفقة أمريكية قطرية في مجال البتروكيماويات
» أول قرار من النائب العام ضد مسئولي اتحاد الكرة
» "أبو ريدة" يزف بشرى سارة للأندية المصرية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة