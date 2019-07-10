رجل أعمال شهير يدافع عن الرئيس بهذه المفاجأة

نشر رجل الأعمال الشهير، أشرف السعد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو له في أحد مقابلته التلفزيونية، وهو يؤمّن على دعوة أحد المتصلين له بأن يحشره الله مع الريس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياه رد حازم على جماعة الإخوان وغيرها .

وكتب "السعد" في تغريدته، "أمس على قناة المستقلة قال لي أحدهم: أسأل الله ان يحشرك مع السيسي وكان يعتقد أنني متخلف مثلهم وسأخاف من الدعوة وسوف يصيبني الرعب فهم اتباع #الجزيرة و #لإخوان ويعتقدون انهم وكلاء الله فى الأرض فشاهدوا ردي عليهم واعملوا ريتويت".

ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيرًا، حيث علق أحدهم :" العقلية الإخوانية تحكم على المخالف لتوجهاتهم بأنه في النار وهم فقط من يدخلون الجنة .السيسي رجل قائد. أنقذ مصر بعدما حاول الاخوان جرها للهاوية ."

وأضاف آخر:" انت شهاب من السماء على رؤوس الخونه الله يحفظك ويحفظ مصر ام الدنيا"