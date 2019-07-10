"القومي للسكان" عن الزيادة السكانية: الإخوان بيخلفوا كتير

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أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن مصر حققت نجاحات في مجال تنظيم النسل منذ عام 1980 بفضل برامج تنظيم الأسرة.

وأضاف حسن خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية صدى البلد: "وصلنا لأحسن معدل للإنجاب في 2008، ثم ارتفع بشكل مفاجئ في 2014 ليصل إلى 3.5%".

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أن عام 2011 أثر سلبًا على الزيادة السكانية ومعدل الإنجاب، لافتًا إلى أن الإخوان كانوا يشجعون على زيادة الإنجاب وعدم تنظيم الأسرة، عن طريق ربطها بالدين، خلال فترة حكمهم معقبا :" الإخوان بطبعهم بيخلفوا كتير".

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