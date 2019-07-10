موسى: إذا فعلت هذا الشيء فأنت إرهابي

10 يوليه 2019 - 09:46 ص

طالب الإعلامي أحمد موسى، السائحين بعدم السفر إلى تركيا قائلاً: "تركيا بتستغل أموال السياحة في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة ".



وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد: "الدولار الذي تنفقه على فنجان قهوة على كافيه في تركيا يعود لك في شكل عمليات إرهابية ورصاص".



وتابع الإعلامي قائلاً: "إن كل سائح يسافر لتركيا يشارك في دعم الإرهاب، هتروح سياحة في تركيا يبقي كدا أنت إرهابي".

