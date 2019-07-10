» ممثلة شهيرة تقاضي رجلاً “اغتصبها” بعينيه!

احتلت الممثلة الهندية، إيشا غوبتا، عناوين الصحف الهندية، والعالمية، بعد أن اتهمت مالك فندق شهير في عاصمة الهند نيودلهي، باغتصابها بواسطة عينيه، وأعلنت عن تحريك دعوى قضائية ضده.

بدورها، أوضحت صحيفة إنديا تايمز الهندية، في تقرير لها أن إيشا شغلت وسائل الإعلام العالمية والمحلية بعدما كتبت على موقع الصور إنستجرام منشورًا عبرت فيه عن نيتها تجاه مالك الفندق، واتبعت ذلك بمنشورات على تويتر وتلقت العديد من التعليقات والنقاشات المتباينة من الجماهير.

وغردت إيشا عن تفاصيل الواقعة عندما كانت تتناول العشاء في أحد المطاعم بالفندق قائلة "إن الأمر لم يكن له علاقة بالإعجاب، وقد تمر به أي فتاة عادية، لكن كيف يمكن للرجل أن يكون فوق القانون، كنت أتناول العشاء، وجاء بعد ذلك وجلس على طاولة مقابلة لنا، لماذا يظن الرجال أن الأمور تجري بهذا الشكل".

واستكملت إيشا في سرد تفاصيل قصتها "وأضافت: "الرجل الذي يواصل التحديق بامرأة طوال الليل يجعلها غير مرتاحة وهذا صحيح" ، ثم أو ضحت أنه لم يلمسها، ولم يقل لي أي شيء "نظر إلي لا كمعجب، ولا كممثلة معروفة، ولكن لأنني امرأة" ثم تساءلت مستنكرة "في أي مكان نستطيع أن نكون بأمان؟. هل كوني امرأة لعنة!".

ونشرت إيشا صورة صاحب الفندق الشهير، بينما لم تكتفي بذلك وواصلت التغريد ""إذا كانت امرأة مثلي يمكنها الشعور بالتهديد وعدم الأمان في الأماكن العامة، فكيف حال الفتيات العاديات، على الرغم من وجود حارسين معي إلا أنني شعرت أنه تم اغتصابي" ثم لجأت إيشا لتوبيخ صاحب الفندق بحدة "أيها الخنزير البري أنت حقير، وتستحق أن تتعفن في السجن".

وتابعت "الرجال من صنف الخنازير البرية هم السبب وراء عدم شعور النساء بالأمان، أنت تحاصرني بعينيك، نظراتك كانت كافية".

ولم تخل تعليقات المتابعين لإيشا من الهجوم عليها حيث وصف كثيرون ما قامت به إيشا بالمبالغة المفرطة، وأن الاتهام مجرد من الدليل، في حين اتهمها كثيرون بالإساءة لسمعة الشخص.

واختار المخرج الهندي الشهير المخرج السينمائي ديبكا بهاردواج أن يوجه رسالة حادة للمثلة الهندية قائلا "إيشا معروفة بتعليقاتها وصورها الجريئة. إنها تبحث عن الشهرة فقط".