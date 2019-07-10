حكم جديد ضد ترامب

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تويتر

أمريكا

محكمة استئناف

أصدرت محكمة استئناف أمريكية، بالأمس، قرارًا بتأييد حكم لمحكمة أدنى درجة في عام 2018 قال إنه لا يحق للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على تويتر.

وترى المحكمة أنه لا يمكن لترامب استبعاد أشخاص من حوار عبر الإنترنت المفتوح بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء ”لا يتفق معها”، وذلك وفقًا للتعديل الأول للدستور.

ولم يرد أي تعليق على الفور من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو تويتر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي حظر العام الماضي بعض الأشخاص الذين رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم.


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