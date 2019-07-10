تصريح صادم من شقيقة ريهام سعيد عن حالتها الصحية

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

متابعات-علا خطاب

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كشفت شقيقة الإعلامية، ريهام سعيد، رانيا عمرو سعيد، آخر التطورات عن الحالة الصحية الخاصة بشقيقتها، معلقة على نشرها صورة حديثة لها من أجل طمأنة محبيها، حيث قالت: "ما هي كويس إنها نزلت الصورة عشان الناس اللي كان نفسها تبقى ناقصة ايد ولا رجل ولا وشها يقع تنفقع مرارتهم".

وتعاني "سعيد" من بكتيريا داخلية في الأنف يخشى الأطباء أن تؤثر على العين وتصل إلى المخ، وأمام كثرة الأقاويل والحديث عن إصابتها بمرض جلدي، قررت الإعلامية المصرية أن تنشر صورة حديثة لها من أجل طمأنة محبيها.

إلا أن هذه الصورة لم تمنع البعض من التعليق والحديث عن صحتها، وهو الأمر الذي أغضب شقيقتها رانيا عمرو سعيد، ما جعلها توجه رسالة غاضبة عبر حسابها على "فيس بوك".

وأشارت شقيقتها إلى أن كونها أكدت من قبل أن ما تعانيه ريهام هو بكتيريا داخلية في الأنف والخطر كله يتمثل في تأثير البكتيريا على الشبكية والمخ، كما أوضحت أن شقيقتها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد وما زال هناك مجازفة، ولكنهم على يقين أن تتجاوز الإعلامية المصرية هذا المرض.

وطالبت الجميع بالتوقف عما يقومون به قائلة: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".. وتساءلت: "يعني عايزين شكلها إزاى؟.. وشها مشوه مثلا.. مش كل مرض بيبان على الواحد من شكله الخارجي"، مؤكدة أن هناك أشخاصًا يعانون من أمراض خبيثة، ولكن المظهر الخارجي لهم لا يبدو عليه أي تغيير، واختتمت حديثها قائلة: "الناس اللي عايزه هري كلام وخلاص اتقوا الله وسيبوها في حالها".


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