هروب الراقصة جوهرة من مصر لهذا البلد

كشف مدير أعمال الراقصة الروسية، جوهرة، عن أنه بعد المضايقات التي تعرضت لها قررت جوهرة نقل نشاطها الفني إلى بيروت، مؤكدًا أنها لن تعود للرقص في مصر إلا بعد تسوية أوضاعها.

وكان قد تم توجيه عدة تهم لـ"جوهرة"، هي التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترقص بملابس غير مناسبة، حيث إصدارت المحكمة قرارها بإدانتها وتوقيع عقوبة الحبس عليها .

يشار إلى أن باسم عبد المنعم مدير أعمالها كان نفى سابقاً هروبها، مشيراً إلى أنها سافرت إلى بلدها الأم روسيا من أجل أخذ قسطاً من الراحة، وأكد أنها تقدمت بدعوى استئناف لإسقاط العقوبة ولكن يشترط أن تحضر جوهرة الجلسة بنفسها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية في مصر.