شريف عامر يزف بشرى سارة للموظفين

10 يوليه 2019 - 11:37 ص





أكد الإعلامي شريف عامر أنه سيتم ترقية أكثر من مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بعد توقف 3 سنوات.



وأضاف "عامر"، من خلال برنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن ترقيات الموظفين ستحدث عقب الانتهاء من قاعدة تحديث بياناتهم.



وأوضح "عامر"، أن الوزارات تشتكي من وجود عجز في الموظفين، خاصة أنه من 150 ألفا لـ200 ألف موظف يخرجون للمعاش بعد بلوغهم السن القانونية سنويًا.

