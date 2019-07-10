فيديو.. إعلان مثير للجدل للاعبي "المنتخب" بعد خسارة البطولة

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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بعض لاعبي المنتخب وهم "محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، نبيل دونجا، وأحمد حسن كوكا" وهم يقدمون اعتذارًا عن خروجهم من البطولة الأفريقية بطريقة مهينة .

وخسر  المنتخب  مباراته أمام جنوب أفريقيا بدور الستة عشر، بهدف دون رد أحرزه لاعب البافنا بافانا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليخرج الفراعنة من البطولة على ملعبهم أمام جمهورهم، بطريقة أذاقت الجمهور مرارة الخروج والتخاذل في آن واحد .

وعلى الرغم من أن الفيديو يحاول فيه اللاعبون الاعتذار للجمهور على الخروج بتلك الطريقة، إلا أن الفيديو لم يلق استحسانًا لدى الجمهور، حيث يرى البعض أن الاعتذار غير صادق، ولا يُبدي أي نوع من حزن اللاعبين، مقارنة بعدد من المشاهد الأخرى التي رأيناها لمنتخبات خرجت من أمم أفريقيا، أبرزهم مبارك واكاسو لاعب منتخب غانا، الذي انهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي، على الرغم من حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة .


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