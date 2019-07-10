» لاعب شهير يتزوج سرًا وينجب 3 أبناء

أقام لاعب نادي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، حفل زفافه بشكل سرى على صديقة طفولته إيما روس جونز، والتي أنجب منها ثلاثة أطفال.

وفي التفاصيل، فقد أقيم حفل الزفاف بفيلا تقع داخل حصن "لا فورتاليزا" الذي يعود إلى القرن السابع عشر على أحد شواطئ جزيرة مايوركا الإسبانية، وهي نفس الفيلا التي جرى فيها تصوير المسلسل الإنجليزي The Night Manager .

وأحضر اللاعب فرقة موسيقية من بريطانيا لإحياء حفل الزفاف واتفق كذلك مع مهندسين ديكور من ألمانيا.

وطلب اللاعب من جميع الشركات والعمال، المُتَفَق معهم للعمل خلال الاحتفال بالزواج، القيام بتوقيع اتفاق سري ينص على دفع غرامة تصل إلى 44.800 جنيه إسترليني في حالة تسريب صور من الاحتفال.

وكان اللاعب سيعقد قرانه على عروسه العام الماضي بمنطقة توسكاني الإيطالية، ثم ظهرت أنباء عن نيتهما عقد القران على جزيرة تاجوماجو في ايبتزا الإسبانية، حيث تمت خطبتهما عام 2016.





