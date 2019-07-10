مطلب جديد من الأمم المتحدة بقضية مقتل "خاشقجى"

10 يوليه 2019 - 11:42 ص

قالت أنييس كالامار، خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، والمسئولة عن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن على أمريكا التحرك بناء على النتائج التي توصلت إليها.

وأوضحت كالامار، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة، أمام مؤتمر في لندن استضافته جماعات حقوق الإنسان، الثلاثاء، بشأن مقتل الصحفي السعودي: "أمريكا لديها الاختصاص أو على الأقل مصلحة في اتخاذ اجراء".

ولا تتحدث كالامار باسم الأمم المتحدة ولكنها تبلغها بالنتائج التي توصلت إليها. ودعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في تحقيق جنائي دولي في القضية. ولكن مكتبه قال إنه لا يملك سلطة القيام بذلك ويجب على دولة عضو أن تشرع في هذا الإجراء.

وتابعت: "الصمت ليس خيارًا. الكلام مطلوب ولكنه ليس كافيًا. علينا أن نتحرك، واشنطن يمكنها أن تتصرف إما من خلال تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي أو تحقيق عبر القانون المدني أو رفع السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المواد"، بحسب وكالة "أ ف ب".

وقالت إن:"الولايات المتحدة لم تقدم أفضل ما عندها. لقد فعلوا الحد الأدنى للبقاء ضمن حدود ما هو متوقع من حكومة غربية".

وأضافت كالامار أنه لم تتح لها فرصة لقاء موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة العدل الأمريكية أو مسؤولين آخرين في إدارة ترامب.

وأكدت أن "كل تلك الأشياء أعتقد أنه يمكن القيام بها ويجب القيام بها".

وقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر، ولم يعثر على جثته حتى الآن، واعتبرت كالامار أن ما حدث كان "إعداماً خارج نطاق القانون" من قبل السعودية، وانتقدت الولايات المتحدة بسبب تقاعسها عن التحرك.

وبدأت كالامار تحقيقها، في يناير، وأصدرت الشهر الماضي تقريرًا من 101 صفحة، وأوصى التقرير بإجراء مزيد من التحقيقات وبفرض عقوبات مالية ، وفقا لـ "سبوتنيك" .



