عطية لـ الزوج: لما مراتك تعطيك فلوس اعمل نفسك مش عايز

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أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أنه لا يجب على الزوج أن يطالب زوجته بالإنفاق على المنزل حتى وإن كانت تقبض راتبًا أعلى منه.

وأضاف "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الأصل في الإنفاق هو الزوج، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم أوضح هذا الأمر مرارًا وتكرارًا.

وأوضح "عطية "، أنه لا يجرؤ أي عالم ديني أن يقول أنه يجب على المرأة أن تساعد زوجها ولو بـ10 جنيهات، إلا من باب سنة تدعى "المواساة".

ووجه الداعية الإسلامي نصيحة للزوج قائلاً: إذا عرضت الزوجة على زوجها مساعدته ماليًا أنصحه "يعمل نفسه مش عايز".

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