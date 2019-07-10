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الكويت تحقق فى تسجيل 7 آلاف تأشيرة حج غير شرعية

عرب وعالم

الحج
الحج

متابعات حنان حمدتو

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قررت وزارة الأوقاف في الكويت غلق باب تسجيل البدون للحج هذا العام، بعد تسجيل 7 آلاف من المقيمين بصورة غير قانونية.

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية بالإنابة محمد ناصر المطيري إغلاق باب التسجيل، أمس الثلاثاء، وسيتم ابتداء من اليوم بدء عملية الفرز عبر النظام الإلكتروني، بحسب ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف المطيري أن "عملية الفرز ستتم وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لاختيار 1000 حاج من البدون لأداء المناسك هذا العام".

وأشار إلى أن "وزارة الأوقاف قبلت جميع المسجلين من المواطنين الكويتيين بنظام الحج الميسر وبلغ عددهم 2000 حاج بسعر 1300 دينار كويتي شاملة جميع الخدمات".

وقال المطيري إن "بعثة الحج الكويتية ستغادر إلى الأراضي المقدسة يوم 26 يوليو الجاري، بينما ستغادر أول رحلة حج يوم 5 أغسطس المقبل".


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