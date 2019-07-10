» ترامب: هذا الرجل جدير بوزارة الدفاع

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دونالد ترامب

ةوارة الجفاع

وزارة الدفاعد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرغب  فى تعيين، وزير البحرية، ريتشارد سبنسر، في منصب وزير الدفاع.

رغبة الرئيس الأمريكي بتنصيب سبنسر كوزير للدفاع تصطدم بقرار مجلس الشيوخ، حيث يقوم المجلس بدراسة ملف ترشيح سبنسر لهذا المنصب.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، عن اقتراح بمنح منصب وزير الدفاع لمارك سبنسر، بحسب ما نقل موقع "The Military Times .

وكانت الأوامر المفاجئة لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب القوات من سوريا وأفغانستان، أدت إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة لوضع عدد كبير من الضباط الأمريكيين في حيرة من أمرهم.

وكان من بين هؤلاء، الجنرال روبرت ناير، قائد سلاح مشاة البحرية، الذي قال تعليقًا على قرار ترامب: "لا أعتقد أن أي شخص يعرف حقًا ما سيحدث بالضبط، لقد علمت بالقرار من الصحف، وليس لدى معلومات أكثر أو أقل من هذا"، بحسب تصريحاته لصحيفة "ذا وول ستريت جورنال" الأمريكية.


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