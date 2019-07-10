تصريح مثير من "البرهان" لبائعات الشاي

10 يوليه 2019 - 12:33 م

أكد رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أنه سيدعم كل من يعمل عملاً شريفًا من كل فئات المجتمع وأصحاب المهن البسيطة وبائعات الشاي حتى يقمن بدورهن من أجل البناء والرفاهية.

وأكد خلال مخاطبته بشارع النيل بالخرطوم مساء أمس، عمال النظافة وبناء الإنترلوك أثناء تفقدهم، على توفير سبل العيش الكريم وعدم مضايقة كل من يعمل عملا شريفا من أجل الكسب المشروع والعمل الشريف، مطالبًا بتوفير فرص عيش أفضل لهم.

وبحسب صحيفة السوداني أضاف أن البلاد تتطور بهمة أبنائها خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود والعمل لنهضة البلاد ومحاربة الفقر والبطالة، مشيدًا بصبر العمال وبائعات الشاي، مؤكدًا أنه عمل يستحق التقدير بدلاً عن الكسب الحرام.

وطالب بتسجيل أسماء كل العمال وبائعات الشاي بشارع النيل ليتم دعمهم ماديًا ومعنويًا.