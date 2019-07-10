» بشرى سارة لأصحاب مشاريع شارع مصر

10 يوليه 2019 - 12:51 م

أعلن إسلام الشافعي، مدير إدارة شركة مصر إكسبريس، أن شركة أسواق المنفذة لشارع 306، استحوذت على إدارة شارع مصر.



وأضاف "الشافعي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن نقل الإدارة بالكامل سيكون خلال أسبوعين تقريبًا، وسيتم حل مشكلة الديون المتراكمة على الشباب في شارع مصر.



وتابع مدير إدارة شركة مصر إكسبريس: إن الاختلاف بين 306 وشارع مصر، أن التعامل سيكون بالنسبة من الأرباح، وليس بقيمة إيجارية ثابتة، وهذا تسهيلًا على الشباب، ولن يؤدي لتراكم المديونات عليهم.



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https://www.youtube.com/watch?v=uis0Hvgve-o

