شقيقة هيفاء وهبي تثير ضجة.. ومتابعون: "لا صوت ولا شكل"

أثارت العارضة اللبنانية رولا يموت، شقيقة الفنانة هيفاء وهبي، ضجة على مواقع التواصل بسبب مقطع فيديو لحفل لها في أحد المطاعم في لبنان، وصفه البعض بـ"الجريء".

ونشرت مقطع فيديو من الأجواء وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته.

فقد ارتدت "رولا" فستاناً فاضحاً، وكاد يكشف عن مؤخرتها في إحدى اللقطات، وتعرضت لانتقادات كثيرة، وكالعادة لم ترد على أحد وتجاهلت كل التعليقات السلبية والشتائم، بحسب مجلة “الجرس".

جدير بالذكر أن رولا يموت اعتادت على نشر مقاطع وصور جريئة.