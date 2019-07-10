» «الأرصاد»: ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة غدًا

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت من اليوم في الارتفاع التدريجي، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف عبدالعال أن درجات الحرارة سجلت اليوم 37 على القاهرة، ومن المتوقع أن تصل إلى 39 نهاية الأسبوع، بينما سجلت على مدن الصعيد 40، وزمن المتوقع أن تصل إلى 43 يوم الجمعة المقبل.

وتابع: ارتفاع درجة الحرارة يصاحبه أيضًا ارتفاع في نسبة الرطوبة التي تؤدي إلى وجود الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، ما يزيد الإحساس بالحرارة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 85% و90% خلال فترات النهار، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة أكثر من المعدل الطبيعي.

وأشار إلى أن حالة الطقس تبدأ بالتحسن بداية من يوم السبت المقبل، بشكل تدريجي أيضًا.