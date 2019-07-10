شيخ الأزهر يشعل «السوشيال ميديا» بفرمان إنساني

خالد الشرقاوي - متابعات
وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الطالب أحمد الطيب، ومعاش شهري من بيت الزكاة؛ ليتفرغ الطالب لدراسته بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.
وكان الإمام الأكبر قد وجه أمس باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب، بعد تعرضه لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص فضيلته على أبنائه الطلاب.
وبعد تداول المنشور بشكل واسع استجاب شيخ الأزهر لدعوات السوشيال ميديا، حيث كتب الزميل محمد الصغير، من جديد في منشور له على "فيس بوك": "شكرا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لم يتأخر كعادته فى تلبية النداء والمناشده التى قمت بكتابتها صباح اليوم على صفحتى... فضيلة شيخ الأزهر وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب أحمد الطيب، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي تعرض لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص فضيلته على أبنائه الطلاب".
وأضاف: "كما تواصل معى أحد قيادات الأزهر بالقاهرة وأكد ان الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر سيرسل فريق طبي للاقصر لمتابعة حالة الطالب نظرا لصعوبة نقله من الاقصر للقاهرة بسبب حالته الصحية الغير مستقره....شكرا يامولانا?? والشكر ايضا لمستشفي الاقصر الدولى وساحة الشيخ الطيب على الاهتمام ومتابعة الحالة اولا باول? وللالاف من الأصدقاء والزملاء الذين تفاعلوا وساهموا فى وصول المنشور لفضيلة الإمام الأكبر".
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