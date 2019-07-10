«ديبوي»: الإصرار سلاح لاعبي مدغشقر لعبور تونس

10 يوليه 2019 - 04:47 م

أكد نيكولا ديبوي، المدير الفنى الفرنسى لمنتخب مدغشقر، جاهزيته لمواجهة المنتخب التونسي، غدًا الخميس، ضمن مباريات دور الـ4 والتى ستقام فى التاسعة مساء على ستاد السلام .

وأضاف «ديبوى» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم باستاد السلام أن مباراة الغد لها حسابات خاصة والمنتخب التونسى يعد من الفرق القوية والتى تلعب كرة هجومية بالإضافة إلى نجاحه فى الإطاحة بمنتخب قوى مثل غانا ولديهم الطموح فى بلوغ الدور قبل النهائى .

وأشار المدير الفنى لمدغشقر إلى أن جميع اللاعبين فى حالة فنية وبدنية طيبة ولديهم الإصرار على استكمال المشوار الذى بدأ بطريقة رائعة وتابع: "لدينا جميع الحقوق فى المنافسة على التأهل للدور قبل النهائى على الرغم من المشاركة الأولى بالنسبة لنا وسنقدم مباراة هجومية أمام تونس ."

وأكد ديبوى أن تواجد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي والذي يمتلك جنسية مدغشقر أمر يسعد الجميع ويعطي الفريق دفعة معنوية لمواصلة الأداء والنتائج المتميزة خلال هذه البطولة التى يشارك فيها للمرة الاولى .

وعن استخدام حكم الفيديو المساعد فى هذا الدور أكد أنه أمر جيد لأنه سيضمن إعطاء كل فريق حقه خلال المباراة وأن الأداء التحكيمي خلال المباريات السابقة للبطولة كان جيدا .

واختتم ديبوى تصريحاته قائلا: "نسعى لكتابة تاريخ جديد فى الكرة الافريقية من خلال التأهل للدور قبل النهائى فى الظهور الأول لنا فى بطولة الامم الافريقية ."



